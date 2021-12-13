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34 минуты назад

В Гидрометцентре рассказали о самом теплом дне в Москве на неделе

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал Москве 24, что самым теплым днем в столице на этой неделе станет четверг, 16 декабря.

В Гидрометцентре рассказали о самом теплом дне в Москве на неделе
Фото: ТАССТАСС

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила о резком потеплении в Москве на неделе с 13 по 19 декабря. По прогнозам синоптика, оттепель в столице вряд ли будет устойчивой и, скорее всего, продлится только два-три дня, после этого снова может похолодать.

В четверг, 16 декабря, по словам Голубева, в столице ожидается плюсовая температура. По прогнозам метеоролога, на протяжении всей недели в Москве будет облачно. Ожидаются осадки. В ночь на вторник, 14 декабря, в столице выпадет около 5–8 миллиметров осадков, и прирост снежного покрова к утру вторника может составить где-то 8–10 сантиметров, говорит эксперт.

"Это довольно много для Москвы, для дорожных служб, поэтому ситуация будет довольно сложная", – подчеркивает Голубев.

Небольшой снег ожидается и после полудня, добавляет специалист.

"Во вторник, 14 декабря, температура воздуха будет составлять -1…-3 градуса, на дорогах гололедица. А к среде там уже более холодный воздух начнет поступать. С севера, северо-запада. Облака по-прежнему плотные, снег небольшой, не повсеместно, но температура уже понизится до -4…-6 в ночные часы. Это в ночь на среду. По области – до -9 градусов. Днем мороз ослабеет до -1…-3 градусов", – поясняет метеоролог.

В ночь на пятницу, 17 декабря, ожидается до -5 градусов, днем – примерно 0…-4 градуса и осадки, преимущественно снег, прогнозирует Голубев.

Ранее в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства рассказали, что с начала декабря в Москве выпало 26 сантиметров снега. В ведомстве отметили, что коммунальщики продолжают очищать улицы от снега. В дальнейшем его вывозят на стационарные снегосплавные пункты. Их в Москве – 56, говорится в сообщении.

Новости Москвы,Погода,Татьяна Позднякова,Александр Голубев,
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