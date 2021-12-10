В Москве открылась выставка «Открытки от художников. Зима»

— «Открытки от художников. Зима» — это возрождение жанра традиционных авторских подарков, столь популярного в Москве в дореволюционные годы. Проекту уже 14 лет – все это время мы проводим выставки, и к нам приходит все больше зрителей, от маленьких детей до взрослых, — сказала Вера Погодина. — Художники и скульпторы дают на выставку какую-нибудь из своих работ, посвященных празднованию Нового года. В этот раз представлено более 200 работ. В том числе серьезные скульптуры и забавные кинетические фигурки. Их можно крутить, и они позволяют наблюдать самые разнообразные оптические иллюзии.