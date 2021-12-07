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1 час назад

Снегопад в Москве стал сильнейшим с 1949 года

Рекордное количество снега для 7 декабря выпало в Москве. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

Снегопад в Москве стал сильнейшим с 1949 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Снегопад 7 декабря 2021 года стал самым мощным с 1949 года (12,7 мм)», — написал синоптик.

Синоптик отметил, что по состоянию на 18:00 мск в осадкометрах в Тушино зарегистрировано 7 мм осадков, на ВДНХ — 8 мм, на Балчуге — 10 мм, а в Новой Москве и Михайловском — 12 мм.

По словам Тишковца, в Подмосковье больше всего осадков зафиксировано в Железнодорожном и Коломне — 16 мм. Это почти 30% месячной нормы.

Синоптики сообщали, что вслед за снегом в столичный регион придет потепление до нуля градусов. К утру 8 декабря дороги покроются льдом. Руководитель Гидрометцентра Вильфанд заявил, что столицу ждет сильнейший снегопад с момента открытия метеорологической станции на ВДНХ в 1948 году.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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