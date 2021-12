В Москве прошел Международный форум #МЫВМЕСТЕ

В числе участников – лауреаты и призеры Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, на которую добровольцы из 59 стран представили больше 25 тыс. социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Его грантовый фонд составил больше 100 млн рублей. Победителями трека "Волонтеры и НКО" стали 66 участников, трека "Бизнес" – 40 компаний крупного бизнеса и МСП, трека "Медиа" – 12 журналистов и блогеров, международного трека We Are Together – 12 волонтеров и организаций, которые внесли вклад в борьбу с пандемией в своих странах. В числе призов – гранты до 2,5 млн рублей на развитие проекта, продвижение на ведущих площадках Рунета, возможность участвовать в ПМЭФ-2022, бесплатно путешествовать по России многое другое.