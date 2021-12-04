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42 минуты назад

Трем клубам Москвы грозит закрытие из-за нарушения «антиковидных» мер

Московские клубы Adrenaline Stadium, Gipsy и Главclub могут закрыть на 3 месяца из-за нарушения антикоронавирусных мер. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Иван Гжеляк, передает ТАСС.

Трем клубам Москвы грозит закрытие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инспекторы ОАТИ и представители Роспотребнадзора провели совместную проверку столичных концертных площадок. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований обнаружили в клубах Adrenaline Stadium, Gipsy и Главclub.

«При входе в указанные заведения были зафиксированы большие скопления людей, посетителями были нарушены требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты», - сказал Гжеляк.

Он отметил, что руководителей клубов вызовут в инспекцию.

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За подобные нарушения предусмотрен штраф в размере 300 тысяч рублей. Если здоровью человека был причинен вред, штраф увеличивается до 1 млн рублей, работу заведений могут приостановить на 90 суток.

Ранее власти Берлина запретили гражданам танцевать в ночных клубах. Танцевать можно будет на открытом воздухе, но только тем, кто получил вакцину против коронавируса или недавно перенес болезнь.
Новости Москвы,Роспотребнадзор,
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