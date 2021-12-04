20 катков с искусственным покрытием открылись в Москве

В столичных парках открылось два десятка катков с искусственным ледовым покрытием. Семь из них — бесплатные. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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Отмечается, что покрытие на всех катках ровное, прочное и переносит даже оттепели. «Катки располагаются в разных районах города. Это традиционные точки притяжения москвичей зимой. На них проводят время всей семьей, назначают встречи с друзьями. Каждая площадка предлагает свою музыкальную или интерактивную программу. А благодаря искусственному ледовому покрытию кататься на коньках можно даже во время оттепелей», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Так, москвичи и гости столицы могут прийти покататься в Парк Горького, Бабушкинский парк, парк «Ходынское поле», сад «Эрмитаж» и другие знаковые места. Сделать это бесплатно можно в ландшафтном парке «Митино», парке 50-летия Октября, Гончаровском парке, парке при усадьбе Воронцово, парках «Ангарские пруды», «Фили» и «Дубки».

Как уточняется в сообщении, билеты на платные катки можно будет приобрести только онлайн на сайтах парков. Традиционные кассы в связи с эпидемиологической ситуацией работать не будут.

Большая часть площадок работает с 10:00 до 23:00. На каждой из них предусмотрено расписание сеансов катания.