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3 часа назад

Два десятка катков с искусственным покрытием открылись в Москве

В столичных парках открылось два десятка катков с искусственным ледовым покрытием. Семь из них — бесплатные. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

20 катков с искусственным покрытием открылись в Москве
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

Отмечается, что покрытие на всех катках ровное, прочное и переносит даже оттепели. «Катки располагаются в разных районах города. Это традиционные точки притяжения москвичей зимой. На них проводят время всей семьей, назначают встречи с друзьями. Каждая площадка предлагает свою музыкальную или интерактивную программу. А благодаря искусственному ледовому покрытию кататься на коньках можно даже во время оттепелей», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Так, москвичи и гости столицы могут прийти покататься в Парк Горького, Бабушкинский парк, парк «Ходынское поле», сад «Эрмитаж» и другие знаковые места. Сделать это бесплатно можно в ландшафтном парке «Митино», парке 50-летия Октября, Гончаровском парке, парке при усадьбе Воронцово, парках «Ангарские пруды», «Фили» и «Дубки».

Как уточняется в сообщении, билеты на платные катки можно будет приобрести только онлайн на сайтах парков. Традиционные кассы в связи с эпидемиологической ситуацией работать не будут.

Большая часть площадок работает с 10:00 до 23:00. На каждой из них предусмотрено расписание сеансов катания.

В пунктах проката и раздевалках нужно использовать маски. При входе посетителям будут измерять температуру. Для каждого объекта рассчитано максимальное число посетителей, которые могут находиться там одновременно. Гостям рекомендуют приходить незадолго до начала сеанса, чтобы успеть переодеться перед выходом на лед и не создавать очередей.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,Эрмитаж,
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