Проекты Мосэкомониторинга представили на «ЭКСПО-2020» в Дубае

Стенд «Мосэкомониторинга» Департамента природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС) Москвы расположили в российском павильоне на Всемирной универсальной выставке «Экспо-2020» в Дубае. Выставка, в ходе которой более 190 стран представляют свои инновации и разработки, проходит с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.

Фото: ДПиООС ДПиООС

На выставке специалисты «Мосэкомониторинга» представили комплексную систему экологического мониторинга, которая признана уникальной на международном уровне. Система не имеет аналогов в мире.

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«При выборе стратегии развития города Москва опирается на достоверные данные о состоянии природных сред, которые получены с помощью высокоточной системы экологического мониторинга», — рассказала заместитель руководителя ДПиООС Евгения Семутникова.

Всего в систему экологического мониторинга Москвы входят более 10 подсистем, в их числе мониторинг атмосферного воздуха, выбросов промышленных предприятий, водных объектов, дна, берегов, водоохранных зон, почв, опасных геоэкологических процессов, а также зеленых насаждений и уровней шума.

В основе системы экологического мониторинга - станции, оснащенные современным высокоточным газоаналитическим оборудованием, которые дают возможность оперативно реагировать на изменения в экологической обстановке. Сегодня в Москве расположено 56 таких станций, контролирующих в общей сложности более 20 показателей.

За последние 10 лет в Москве удалось добиться заметных успехов в улучшении качества окружающей среды. Так, по данным «Мосэкомониторинга», выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились в 2,6 раза, а загрязнение воздуха – в 2 раза.

По автотранспорту выбросы уменьшились за счет развития общественного транспорта. Это связано с активной заменой дизельного транспорта на электрический, внедрением средств индивидуальной мобильности, ограничения движения грузового транспорта, развития дорожно-транспортной сети, а также увеличения связности хордовых, вылетных, кольцевых магистралей и контроля качества моторного топлива.

Напомним, в конце ноября сайт «Мосэкомониторинга» одержал победу премии в сфере интернета вещей IoT Global Awards. Москва стала первым и единственным из всех субъектов РФ, который предоставляет горожанам данные по воздуху в режиме реального времени, не скрывая ничего. Вся информация открыта для его жителей.

«По оперативности, объему и перечню показателей, предоставляемых населению, Москва соответствует наилучшим международным практикам, реализованным в крупнейших городах мира, таких как Лондон, Париж, Нью-Йорк и других», - подчеркнула Семутникова.