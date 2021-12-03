На «Экспо-2020» в Дубае представлены разработки и инновации московской системы экологического мониторинга

В российском павильоне выставки «Экспо-2020» открылся стенд «Мосэкомониторинга» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. На нем представлены инновационные проекты и разработки в сфере экологического мониторинга столицы.

Фото: ДПиООС ДПиООС

Как отметила заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова, столица сегодня находится на передовой эко-инициатив. Электротранспорт, озеленение территорий, модернизация теплоэнергетики и очистных сооружений, преобразование городской среды превратили Москву в одну из мировых столиц, отвечающих высоким экологическим стандартам.

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Кроме того, участие в таких крупных международных проектах, как «Экспо-2020» дает городу возможность продемонстрировать наилучшие практики, реализуемые в столице

Помимо уже перечисленных инноваций, Москва славится собственными ИТ-разработками, о чем говорят оценки недавней премии в области интернета вещей, а также номинации международных конкурсов и премий.

В то же время Москва с интересом изучает проекты представленные другими странами.

«Безусловно, самый интересный опыт в части снижения воздействия на атмосферный воздух, это развитие маломобильного транспорта – велосипедов, самокатов и пр. Во всех крупных мегаполисах создается инфраструктура для удобства передвижения горожан транспортными средствами, не прибегая к использованию личных автомобилей, тем самым снижая загрязнение городского воздуха. Развитие и внедрение электротранспорта также позволяет достигнуть положительного экологического эффекта. Москва также идет по пути такого развития», — сказала Евгения Семутникова.

Экологический мониторинг сегодня относится к инновационной отрасли городского хозяйства.

«Данное направление постоянно развивается, появляется новая информация об источниках воздействия, новых веществах», - рассказала директор ГПБУ «Мосэкомниторинга» Полина Захарова.

По ее словам, чтобы оперативно отвечать современным вызовам, в систему мониторинга внедряются современные технологии, обновляется оборудование и методы анализа данных.

К списку ключевых инноваций относятся:

- Единый городской фонд данных экологического мониторинга (ЕГФДЭМ);

- Экологическая информация в Москве является открытой и общедоступной;

- Система экологического мониторинга Москвы включает в себя более 10 подсистем, среди которых мониторинг атмосферного воздуха, выбросов промышленных предприятий, водных объектов, дна, берегов, водоохранных зон, почв, опасных геоэкологических процессов, зеленых насаждений, уровней шума;

- 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха, оснащенных современным высокоточным газоаналитическим оборудованием;

- Методика прогнозирования загрязнения атмосферного воздуха городского масштаба с шагом 2 километра;

- Широкое использование технологии видеонаблюдения, которые являются дополнительным источником данных экологического мониторинга.

Однако на этом инновации не заканчиваются, поскольку в число ближайших перспектив развития входят внедрение искусственного интеллекта в систему мониторинга, а также создание высокоточной наблюдательной сети на Воробьевых горах.