Москва встанет в девятибалльных пробках из-за непогоды

«Очередной атлантический циклон идет на европейскую территорию с Ленинградской области на северо-восток, поэтому сегодня, в пятницу, в Центральном округе, в Москве и Московской области ожидается снег и мокрый снег. На юге Московской области снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололедица на дорогах. Температура будет от 0 до +2 градусов в городе и в Подмосковье от -2 до +3 градусов. Ветер будет юго-западный, южный, довольно ощутимый, 6-11 метров в секунду. 4 декабря, в субботу, начнется понижение температуры, но будут еще осадки идти, ночью это будет мокрый снег и снег, а днем уже местами небольшой снег. Циклон уйдет на северо-восток, и атмосферное давление будет повышаться. Температура в течение суток будет слабоотрицательная, минус 1-3 градуса, в Подмосковье минус 1-6 градусов. Кроме того, юго-западный ветер усилится в порывах до 15 метров в секунду. Так что завтра может быть гололедица, местами значительная. В воскресенье ожидается погода с прояснениями, возможен небольшой снег, ночью температура понизится до минус 5-7 градусов, по области до -10 градусов. А днем будет минус 1-3 градуса, такой легкий мороз, минус 1-6 в Подмосковье».