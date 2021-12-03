Москва встанет в девятибалльных пробках из-за непогоды

Автомобильное движение в столице осложнится в вечерние часы пик из-за мокрого снега и гололедицы. Говорит сотрудник информационного центра транспортного комплекса Москвы Антон Вагин:
Антон Вагин сотрудник информационного центра транспортного комплекса Москвы «С середины дня движение в городе будет осложнено, по прогнозам синоптиков вечером ожидается мокрый снег, ветер и гололедица. В вечерний час пик загруженность на дорогах может вырасти до девяти баллов. Рекомендуем водителям сегодня отказаться от поездок на личном транспорте и использовать городской. Если перенести поездку нельзя, отложите ее на более позднее время, после 20:00 на дорогах будет свободнее. Просим водителей быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефоны».
Погода действительно будет неблагоприятной для автомобилистов, комментирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина:
Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России:
«Очередной атлантический циклон идет на европейскую территорию с Ленинградской области на северо-восток, поэтому сегодня, в пятницу, в Центральном округе, в Москве и Московской области ожидается снег и мокрый снег. На юге Московской области снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололедица на дорогах. Температура будет от 0 до +2 градусов в городе и в Подмосковье от -2 до +3 градусов. Ветер будет юго-западный, южный, довольно ощутимый, 6-11 метров в секунду. 4 декабря, в субботу, начнется понижение температуры, но будут еще осадки идти, ночью это будет мокрый снег и снег, а днем уже местами небольшой снег. Циклон уйдет на северо-восток, и атмосферное давление будет повышаться. Температура в течение суток будет слабоотрицательная, минус 1-3 градуса, в Подмосковье минус 1-6 градусов. Кроме того, юго-западный ветер усилится в порывах до 15 метров в секунду. Так что завтра может быть гололедица, местами значительная. В воскресенье ожидается погода с прояснениями, возможен небольшой снег, ночью температура понизится до минус 5-7 градусов, по области до -10 градусов. А днем будет минус 1-3 градуса, такой легкий мороз, минус 1-6 в Подмосковье».
Неустойчивая погода сохранится всю следующую неделю. В понедельник синоптики также прогнозируют слабый мороз, днем до минус трех градусов и небольшой снег. Во вторник снова оттепель до +3 градусов. Среда-четверг снова понижение температуры до -8 градусов. А к выходным снова потеплеет до +1 градуса.