Международный день волонтеров: как отметить праздник экологично

6 декабря в столице открывается онлайн-фестиваль Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов. Старт мероприятия приурочен к Международному дню волонтеров, который отмечается 5 декабря.

Фото: Anna Shvets / Pexels Anna Shvets / Pexels

«Экорезиденция» проводится восьмой год подряд при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Видео дня

Темой VIII ежегодной экологической конференции станет «Развитие науки и технологий в области охраны окружающей среды и природопользования».

В мероприятии примут участие городские волонтеры, специалисты в области экологии, урбанистики и «зеленых» инноваций, представители органов государственной власти, ОНФ, эксперты из бизнес-структур и общественных экологических организаций, а также студенческие сообщества.

«Экорезиденция - 2021» откроется пленарным заседанием с участием руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кульбачевского.

«В последнее время растет популярность эковолонтерства, особенно среди школьников и студентов. Когда молодые добровольцы вникают в вопросы ресурсосбережения, они становятся его активными сторонниками и проводниками экологических идей, развивают это важное образовательное и просветительское направление», – говорит Антон Кульбачевский.

Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации на сайте московская-экорезиденция.рф. Для участников и зрителей будет доступна онлайн-трансляция.

Специалисты Департамента природопользования и его подведомственных организаций ежегодно организуют тысячи экологических мероприятий разного формата. Только с января по август 2021 года прошло более 12 тысяч мероприятий с охватом свыше полумиллиона участников.

Часть из них проводилась на площадках экологических классов и экоцентров, расположенных в разных административных округах города. Еще часть в связи с действующими ограничениями переведена в онлайн-формат. Участниками масштабного онлайн-проекта «Природа на удаленке» стали около 300 тысяч горожан. Он был признан лучшим информационным проектом России и был отмечен наградами.

По словам Антона Кульбачевского, эколого-просветительские мероприятия являются одним из важных инструментов непрерывного экологического образования и воспитания детей. Без участия волонтеров не обходится ни один экологический праздник или фестиваль, которые проводятся на природных территориях города. Добровольцы участвуют в подкормке птиц в зимнее время года, подсчете соловьев во время их сезонной переписи, в изготовлении специальных домиков, скворечников и кормушек для животных.

В 2021 году волонтеры совместно со специалистами участвовали более чем в 270 учетах, подсчитав, что на природных территориях Москвы остались зимовать более 8 тысяч водоплавающих птиц, весной пели около 180 соловьев, а летом водоплавающие птицы вывели более 1000 птенцов.

Благодаря проведенным природоохранным акциям с участием волонтеров на природных территориях размещено более 750 кормушек и искусственных гнездовий для птиц и белок. Более 200 специалистов Мосприроды и волонтеров установили осенью в ходе акции «Листопад добрых дел 2021».