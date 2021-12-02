Собянин рассказал о работе площадок «Путешествия в Рождество» в праздники

Катки, ярмарки и кафе будут работать для посетителей московского фестиваля «Путешествие в Рождество». Мастер-классы проводиться не будут в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом 2 декабря рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».