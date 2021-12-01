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2 часа назад

Москву украсят к новогодним праздникам до 15 декабря

Москву украсят к новогодним праздникам к 15 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Российской газете".

Москву украсят к новогодним праздникам до 15 декабря
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

По его словам, с 1 ноября до 1 апреля архитектурно-художественная подсветка в городе переведена в праздничный режим работы, а с 30 декабря на Арбате, Тверской и других улицах и площадях в центре столицы включится праздничная иллюминация.

"Уже идет монтаж праздничных конструкций, всего город украсят более четырех тысяч крупных инсталляций. Эта работа завершится до 15 декабря", – рассказал Бирюков.

Кроме того, на улицах Москвы установят более тысячи новогодних елей. Также елки появятся на площадях, в парках и скверах города.

Кроме того, Бирюков отметил, что в Москве в этом зимнем сезоне будет оборудовано порядка 1,5 тысячи катков и 376 лыжных трасс.

"Будет и новшество – 12 трасс с искусственным напылением снега. Протяженность в среднем – около двух километров, расположены в парках, часть из них – около водных объектов", – уточнил заммэра.

При этом, отметил Бирюков, к зиме были созданы установки, которые будут напылять снег, благодаря этому будет возможно продлить сезон катания и избежать перерывов из-за погодных условий.

Бирюков также напомнил, что для любителей катания на коньках уже открылся самый большой каток в Европе на ВДНХ, а в совокупности катков с искусственным льдом этой зимой будет больше 200.

Рядом со всеми катками и лыжнями есть нужная инфраструктура, включая раздевалки, пункты проката оборудования, точки общественного питания и медкомнаты.

Ранее сообщалось, что Москва начала готовиться к фестивалю "Путешествие в Рождество". В настоящее время на улицах начали монтировать фестивальные площадки, где развернутся ярмарки с новогодними и рождественскими угощениями и подарками.

Новости Москвы,Петр Бирюков,"Российская газета",
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