Месячник безопасности на воде стартовал в Москве

С 1 декабря в Москве проходит месячник безопасности на воде, основной целью которого является недопущение возникновения происшествий на водных объектах города. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.
«С 1 декабря 2021 года на водной акватории столицы проходит месячник безопасности, основной целью которого является недопущение возникновения происшествий на водных объектах города. Для предотвращения несчастных случаев и гибели людей на столичных водоемах спланирован широкий комплекс профилактических мероприятий, реализация которого продлится до середины января», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках месячника организуют профилактические рейды по прибрежным зонам, население проинформируют о правилах безопасного поведения на водных объектах.
«Порядка 100 человек государственных инспекторов центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Москве и спасателей Московской городской поисково-спасательной службы, а также около 80 единиц специальной техники и плавсредств будут находиться на ежедневном дежурстве. В рамках взаимодействия с общественными организациями на водных объектах города спланирована работа более 100 общественных спасательных постов и маршрутов берегового патрулирования с привлечением 1,1 тыс. добровольных спасателей», - отметили в управлении.