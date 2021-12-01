Месячник безопасности на воде стартовал в Москве

«Порядка 100 человек государственных инспекторов центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Москве и спасателей Московской городской поисково-спасательной службы, а также около 80 единиц специальной техники и плавсредств будут находиться на ежедневном дежурстве. В рамках взаимодействия с общественными организациями на водных объектах города спланирована работа более 100 общественных спасательных постов и маршрутов берегового патрулирования с привлечением 1,1 тыс. добровольных спасателей», - отметили в управлении.