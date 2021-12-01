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1 час назад

Месячник безопасности на воде стартовал в Москве

С 1 декабря в Москве проходит месячник безопасности на воде, основной целью которого является недопущение возникновения происшествий на водных объектах города. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

Месячник безопасности на воде стартовал в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 1 декабря 2021 года на водной акватории столицы проходит месячник безопасности, основной целью которого является недопущение возникновения происшествий на водных объектах города. Для предотвращения несчастных случаев и гибели людей на столичных водоемах спланирован широкий комплекс профилактических мероприятий, реализация которого продлится до середины января», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках месячника организуют профилактические рейды по прибрежным зонам, население проинформируют о правилах безопасного поведения на водных объектах.

«Порядка 100 человек государственных инспекторов центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Москве и спасателей Московской городской поисково-спасательной службы, а также около 80 единиц специальной техники и плавсредств будут находиться на ежедневном дежурстве. В рамках взаимодействия с общественными организациями на водных объектах города спланирована работа более 100 общественных спасательных постов и маршрутов берегового патрулирования с привлечением 1,1 тыс. добровольных спасателей», - отметили в управлении.

Новости Москвы,МЧС,
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