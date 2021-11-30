Сотни автобусов в Москве изменили маршруты и номера

Самая популярная народная шутка в Москве теперь такая: автобус 7Е906 - это бывшая "семерка", идущая по маршруту "девятки", которая называется "шестеркой". А все потому, что с 20 ноября сотни автобусных маршрутов сменили как направления, так и номера. Для миллионов "старых" москвичей, переживающих за последние десять лет вторую реформу общественного транспорта, все происходящее стало шоком: привычные маршруты, "наезженные" годами, исчезли. Зато для тех, кто ориентировался не по номерам, а по транспортным приложениям, все стало удобнее: ведь обновленные магистральные маршруты оказались длиннее и быстрее.

Фото: Photoxpress Photoxpress

Как уже писала "РГ", с 2016 года по Москве курсируют автобусы "Магистраль". Их задача - перевозить как можно больше пассажиров на далекие расстояния без пробок. Скажем, от Теплого Стана до Китай-города. До ноября видимых проблем с ними не возникало. Горожане всех поколений привыкли к букве М перед номером маршрута, да и к быстрому движению по выделенным полосам. Однако примерно с месяц назад департамент транспорта анонсировал пересмотр магистральных маршрутов.

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"У нас есть задача - сделать наземный транспорт еще удобнее, еще быстрее и предсказуемее, чтобы им пользовалось как можно больше пассажиров, - сказал заммэра Максим Ликсутов. - Поэтому мы пересмотрели маршруты в Центральном и Южном округах. За счет выпрямления и изменения маршрутов, перенастройки светофоров и запуска выделенных полос наземный транспорт поедет быстрее".

Ощутимее всего скорость и удобство - в Южном административном округе. Быстрые маршруты появились на Каширском шоссе, Липецкой улице, Балаклавском и Нахимовском проспектах. Все это действительно позволяет быстрее добраться в центр, например, жителям Бирюлева, где появился свой М - 96-й. А в Орехове, например, - 78-й. Теперь переместимся ближе к центру. Тут тоже перемен немало. В частности, на маршруте М5 теперь появилась остановка у метро "Спортивная". Таким образом, с Комсомольского проспекта стало можно быстро добраться до МЦК. Маршрут М6 связал метро "Римская" и "Авиамоторная" с Театральной площадью и метро "Лубянка". Благо ли это? Бесспорно. Каждый, кто пользуется городскими транспортными приложениями, легко составит удобный маршрут, просто задав точку А и Б в смартфоне. То есть ты едешь в метро, видишь на карте остановку и даже время, когда придет твой автобус. Номер тут не принципиален. Главное, знать, что магистральный маршрут М идет на далекое расстояние со всеми остановками на пути, а экспрессы с буквой Е перед номером следуют еще быстрее за счет пропуска остановок. Маршруты с буквой С довезут вас до социальных объектов - поликлиник, школ, МФЦ. Ну а те, что просто с номером - будут кружить по районам-кварталам и жилым массивам. Повторимся: для многих пассажиров, вооруженных приложениями, ориентация не составляет никакого труда, даже если в названии маршрутов будут все 33 буквы. Задал точку А, задал точку В - вот номер твоего автобуса, он приедет во столько-то. И даже у этих пользователей в телефонах - полнейший разрыв шаблонов. Почти все значки автобусов - с двойными названиями: "бывший такой-то". "Экс" в большом городе, шутят миллениалы.

С первого взгляда на номер автобуса можно даже без интернета и лишних расспросов определиться, куда он поедет и с каким интервалом

А для тех, кто привык пользоваться автобусами привычных маршрутов, все происходящее - чистая абракадабра. Посудите сами. За несколько недель вдруг появляются объявления, что какие-то маршруты отменяются, а какие-то обретают новые номера и буквы. Да еще и при входе в салон звучат объявления: "Это я, мол, аналитик транспортной сети, сделал. Для вашего удобства". Да уж, удобство еще то. Возьмем, например, Орехово. Появился удобный автобус М78, зато пропали 704 и 711, на которых годами добирались до метро. Изменили трассу? Ну, допустим. А номер-то тут при чем?

Как отмечают в пресс-службе департамента транспорта, номера давно перестали играть значимую роль. Нет, для "аборигенов" они, конечно, важны. А вот для гостей района цифры ни о чем не говорят. Поэтому в дептрансе разработали систему, которая с годами должна внести логику. Ведь теперь с первого взгляда на номер и алфавитное обозначение автобуса можно даже без интернета и лишних расспросов определиться, куда он поедет, как и даже с каким интервалом! Итак, автобусы 1-99 ходят с интервалом до 10 минут с 7 утра до 21 вечера. В остальное время интервал может быть увеличен. Маршруты М10-99 работают в центре города, диаметральные. Е10-99 экспресс-маршруты.

Номера автобусов в Москве меняют не первый раз. Изначально нумерация имела смысл, теперь превратилась в набор цифр. Но к ним многие привыкли. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Маршруты 100-999 - районные автобусы, интервал движения не превышает 20 минут с 7 утра до 21 вечера. В остальное время интервал может быть увеличен. С100-999 - социальные автобусы, работают по особому расписанию, иногда не ходят по выходным и в поздние часы.

Более того, если вы вдруг (!) не знали. Оказывается, первая цифра номера маршрута - это номер одного из девяти секторов, на которые условно поделен город. Например, в секторе 8 работают автобусы 80-89 и 800-899. Маршруты 10-19 и 100-199 работают в районе Профсоюзной улицы и Ленинского проспекта.