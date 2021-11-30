Москва заняла первое место в Европе по инновациям в борьбе с COVID-19

Москва обошла европейские столицы в рейтинге инноваций по устойчивости к COVID-19

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин ТАСС/Сергей Карпухин

Москва стала первой среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости коронавирусу, опередив Лондон и Барселону, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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Российская столица также заняла третье место среди мировых мегаполисов, уступив лишь Сан-Франциско и Нью-Йорку. В пятерку лидеров вошли Бостон и Лондон.

Занять лидирующие позиции в рейтинге Москве помогли около 50 передовых решений, которые применяются для борьбы с распространением COVID-19.

Одно из таких решений - алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта, которые уже помогли рентгенологам проанализировать более трех миллионов исследований.

Другим решением стала облачная платформа, объединяющая пациентов, врачей, медорганизации, страховые компании, фармакологические производства и сайты.

Также высоким результатам способствовали технологии, помогающие адаптировать жизнь москвичей во время пандемии.

Среди них - проекты в сфере умного туризма, электронной коммерции и логистики, дистанционной работы и онлайн-образования.

Эксперты оценивали, как принятые в Москве меры влияют на эпидемиологические показатели и экономику.

Московский опыт

Москва в борьбе с COVID-19 отказалась от крайностей. Упор сделали на профилактику. Было увеличено количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации. Кроме того, были запатентованы онлайн-программы и образовательные платформы, развивались возможности телемедицины.

Столичная система здравоохранения в период пандемии накопила запас прочности. Это позволяет не прекращать плановую и экстренную медпомощь даже в периоды пиков заболеваемости коронавирусом.

Москва оказывает поддержку бизнесу через субсидии и льготы. В этом году около 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса столицы воспользовались мерами поддержки.

Как составляется рейтинг

Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink на базе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом. Оценивалось около 100 ведущих городов и 40 стран мира. Карта была создана в марте 2020 года, и в течение года на нее было добавлено более тысячи решений.