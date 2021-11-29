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1 час назад

Собянин назначил семерых новых членов МГИК

В новый состав Московской городской избирательной комиссии назначены семеро новых членов с правом решающего голоса. Указ о назначении подписал мэр Сергей Собянин, документ был официально опубликовано на портале столичного правительства.

Собянин назначил семерых новых членов МГИК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно этому документу, в состав МГИК вошли Игорь Аленькин, выдвинутый политической партией "Зеленая альтернатива", Станислав Вавилов от партии "Гражданская платформа", Юрий Ермолов, выдвинутый МГИК, Ольга Кириллова, делегированная ЦИК, Рима Кузнецова, выдвинутая Советом депутатов муниципального округа Проспект Вернадского, Владимир Попов, представляющий Совет депутатов Рязанского муниципального округа и Фаяс Халилулин, выдвинутый партией "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".

Отметим, что МГИК формируется Московской городской думой и мэром на основе предложений партий, общественных объединений и органов местного самоуправления.

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