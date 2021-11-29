Четыре развязки на МКАД достроят к 2024 году

В настоящее время в строительстве находятся четыре развязки на МКАД, одну из которых планируют открыть до конца следующего года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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«Развязка МКАД на пересечении с Осташковским шоссе готова почти на половину – на 44%. В настоящее время ведутся работы по строительству опор и пролетных строений путепроводов, съездов, надземного пешеходного перехода, устройству дождевой канализации и прокладке слаботочных систем. Работы планируется завершить в 2022 году», – сказал Андрей Бочкарёв.

По словам заместителя Мэра, активное строительство ведется и на развязке МКАД на пересечении с Алтуфьевским шоссе. Ее открытие, запланированное на начало 2023 года, позволит увеличить пропускную способность участка МКАД на 20 %.

«В настоящее время ведутся работы по устройству опор и пролетного строения строящегося путепровода через МКАД, устройство временных съездов, устройство постоянных съездов, демонтаж существующего путепровода через МКАД и переустройство инженерных коммуникаций. Общая строительная готовность оценивается в 24%», – отметил Андрей Бочкарёв.

Глава Строительного комплекса добавил, что еще две развязки – на пересечении с Липецкой улицей, а также на пересечении с улицей Верхние Поля и Капотней, откроют в Москве в 2024 году.