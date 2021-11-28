Заммэра Москвы: сокращение мигрантов в столице займет 2-3 года

Процесс сокращения числа мигрантов на стройках Москвы займёт два-три года, об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По мнению эксперта, чтобы сократить количество трудовых мигрантов на строительных объектах столицы, нужно обновить программы подготовки рабочих и управленцев. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».