В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Назван срок, за который Москва избавится от мигрантов

News.ru
13 минут назад

Процесс сокращения числа мигрантов на стройках Москвы займёт два-три года, об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По мнению эксперта, чтобы сократить количество трудовых мигрантов на строительных объектах столицы, нужно обновить программы подготовки рабочих и управленцев. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Заммэра Москвы: сокращение мигрантов в столице займет 2-3 года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вопрос стоит в кардинальном изменении темпов, уровня и производительности труда на строительных объектах. Это потребует разработки, переработки учебных программ для рабочих, для управленцев среднего звена, для руководителей компаний. Существующие программы, которыми мы пользуемся, не отвечают современным требованиям, — рассказал Бочкарёв.

При этом он отметил, что процесс разработки программ, подготовки преподавателей, учебных центров займет два-три года. И на этом рубеже можно будет говорить о возможности быстрой замены иностранной силы.

Ранее российский депутат Михаил Делягин возмутился акцией протеста перед посольством Таджикистана в Москве, в которой приняли участие около тысячи граждан страны. Причиной акции протеста стало убийство 29-летнего жителя Хорога (населённый пункт в Таджикистане). Но российского депутата взбесила не сама акция, а бездействие российских силовиков. Они приехали к посольству на нескольких автобусах с включёнными проблесковыми маячками, но никого разгонять не стали, не смотря на действующие в Москве ковидные ограничения.
Новости Москвы,Михаил Делягин,Андрей Бочкарев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители