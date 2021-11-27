На ВДНХ откроется фестиваль скалолазания

Московский фестиваль скалолазания 29 ноября начнется на ВДНХ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

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"29 ноября на ВДНХ в павильоне №22, где расположен центр BigWall, стартует Московский фестиваль скалолазания. Каждый житель города и гость столицы сможет попробовать себя в этом виде спорта. Занятия для детей от четырех лет пройдут на специальном детском скалодроме. Участие бесплатное, по регистрации", - рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

Он добавил, что фестиваль продлится целый месяц, до конца декабря. Участники фестиваля могут проверить себя в различных спортивных дисциплинах.

"Например, 3-5 декабря пройдут соревнования на трудность в двух категориях: "Общий зачет" и "Любители". 5 декабря желающие поборются в классической скорости в общем зачете. 17-19 декабря посетителей ждут соревнования по боулдерингу в категориях "Общий зачет" и "Любители". Регистрация на них откроется позже", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе пояснили, что боулдеринг является разновидностью скалолазания. В этой дисциплине не используется страховочная веревка, а высота, до которой поднимется спортсмен, ограничена тремя-семью м.

В рамках фестиваля опытные инструкторы центра BigWall проведут мастер-классы для новичков. Ежедневно с 29 ноября по 30 декабря желающие смогут записаться в группы на детский скалодром (с четырех до девяти лет) или высокий скалодром (с 10 лет). Маршруты рассчитаны на гостей с любым уровнем физической подготовки. Регистрация на мастер-классы будет открываться два раза в неделю на три-четыре дня.