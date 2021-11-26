Собянин: пандемия за короткий промежуток времени не уйдет

Мер Москвы Сергей Собянин призвал жителей города планировать свое будущее несмотря на новые ограничения по коронавирусу, которые, вероятно, будут введены в будущем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Становится очевидным, что пандемия за какой-то короткий промежуток времени, к сожалению, не уйдет. Мы будем жить в условиях ограничений, но мы все равно должны жить. Мы должны жить, должны планировать будущее, работать над сегодняшним, строить, развиваться, улыбаться друг другу. Быть все-таки оптимистичными», — сказал градоначальник.

По словам Собянина, Москва является таким городом, который не может стоять на месте. Он подчеркнул, что российская столица всегда справлялась со всеми трудностями, которые ее настигали, всегда жила и развивалась, это будет касаться и будущего.