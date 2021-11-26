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Собянин призвал планировать свое будущее несмотря на новые ограничения по коронавирусу

Газета.Ru
36 минут назад

Мер Москвы Сергей Собянин призвал жителей города планировать свое будущее несмотря на новые ограничения по коронавирусу, которые, вероятно, будут введены в будущем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Собянин: пандемия за короткий промежуток времени не уйдет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Становится очевидным, что пандемия за какой-то короткий промежуток времени, к сожалению, не уйдет. Мы будем жить в условиях ограничений, но мы все равно должны жить. Мы должны жить, должны планировать будущее, работать над сегодняшним, строить, развиваться, улыбаться друг другу. Быть все-таки оптимистичными», — сказал градоначальник.

По словам Собянина, Москва является таким городом, который не может стоять на месте. Он подчеркнул, что российская столица всегда справлялась со всеми трудностями, которые ее настигали, всегда жила и развивалась, это будет касаться и будущего.

Собянин: Большинство отраслей экономики Москвы чувствуют себя нормально, несмотря на пандемию

Накануне в России зарегистрировали 33 796 случаев заражения коронавирусом, при этом за сутки от болезни умерли 1 238 человек, полностью выздоровели 38 450 пациентов. В Москве было выявлено наибольшее количество зараженных — 3349.

Ранее директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что Россия, вероятно, прошла пик заболеваемости коронавирусом в текущей волне.

Новости Москвы,Ханс Клюге,Сергей Собянин,ВОЗ,
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