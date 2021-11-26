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Собянин возобновил проведение фестивалей в Москве

Российская Газетаиещё 9
1 час назад

Впервые с начала пандемии в Москве возобновляются уличные фестивали. Об этом мэр Сергей Собянин заявил в интервью РИА Новости.

Мэр возобновил проведение фестивалей в столице
Фото: ТАССТАСС

"Мы приняли решение: все фестивали будем проводить, - сказал Сергей Собянин. - Откроются торговые объекты, появятся инсталляции". В то же время мастер-классы и концерты, которые тоже считались атрибутами фестивалей, начнутся, только когда позволит эпидемиологическая обстановка.

В частности откроется фестиваль "Путешествие в Рождество", который в последний раз проводился в сезоне 2019-2020. Будут работать шале, катки, новогодняя торговля. Сергей Собянин выразил надежду, что и другие сезонные фестивали пройдут в таком же формате.

Новости Москвы,Сергей Собянин,РИА Новости,
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