Москва рухнет на баррическое дно

Москвичей в последние дни осени ожидает аномальное субтропическое тепло с существенным понижением атмосферного давления, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

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«Ожидается существенное понижение атмосферного давления, которое достигнет своего барического дна и составит 721 мм ртутного столба, что на 25 единиц ниже нормы», - сказал Тишковец.

По его словам, сезон закроется аномальным или даже рекордным теплом. Температурный фон будет на 8-10 градусов превышать норму. Оттепель, постепенно усиливаясь, выйдет на пик 30 ноября. В этот день столбики термометров в Москве покажут от плюс 4 до плюс 6, по области - от плюс 2 до плюс 7.

Он отметил, что, вероятно, будет побит и дневной, и ночной температурные рекорды для этого дня. Тишковец напомнил, что с 1948 года самая теплая ночь в Москве 30 ноября была в 2006 году, когда столбики термометров поднимались до плюс 4,4 градуса. Дневной рекорд температуры был зафиксирован в 1974 году - плюс 5,8.

Аномально теплая погода будет сопровождаться обложными и интенсивными дождями с общим количеством осадков до 15-20 миллиметров, что составляет около трети месячной нормы.