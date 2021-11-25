В Москве отметили лучшие проекты конкурса «Лидер климатического развития»

Церемония награждения прошла в рамках «Климатических диалогов в Москве», которые проводятся с 23 по 25 ноября Департаментом природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС) города Москвы.

Фото: Пресс-служба ДПиООС Пресс-служба ДПиООС

Основной целью конкурса является поиск и популяризация лучших экологических проектов в области сохранения ресурсов и природного наследия, экологического образования, создания экологичной городской среды и развития новых технологий.

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Конкурс «Лидер климатического развития» стартовал впервые в 2017 году на первом Климатическом форуме городов, организованном правительством российской столицы.

В этом году на конкурс поступило 65 заявок, они соревновались за победу в шести номинациях. Участники конкурса - компании, общественные организации и НКО, научные и учебные учреждения, администрации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, проектные бюро и другие юридические лица, поддерживающие природоохранные инициативы. К смотру принимались уже реализованные на территории страны экологические и климатические проекты. Награды авторам лучших проектов в Белом зале мэрии вручил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Победителем в номинации «Экология и инновации» стал Центр подготовки и профессиональной переподготовки «Энергоменеджмент и энергосберегающие технологии» НИУ МЭИ и его программный продукт по определению эколого-энергетического вклада энергосберегающих технологий, основанный на интегральном индексе энергосистем зданий, с учетом показателей эффективности и надежности.

В номинации «Экология и город» победила компания АО «Мосгипротранс» с проектом «От Москвы две версты», включающим создание пешеходного историко-культурного маршрута.

В номинации «Экология и бизнес» победа досталась ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и проекту, направленному на защиту окружающей среды и поддержку циклической экономики, в частности на сбор и утилизацию отходов электроники.

Победителем в номинации «Экология и информация» стало некоммерческое партнерство «И ВСЕ ЗА ОДНОГО» с проектом веб-навигатора и мобильного приложения с интегрированной программой лояльности.

Победа в номинации «Экология и информация» досталась компании HPBS с проектом образовательного курса «Расчет, оптимизация и компенсация выбросов парниковых газов по лучшим международным практикам».

Лидером в номинации «Экология и дети» стала ГБОУ Школа №922. Проект образовательного учреждения «Экосумки своими руками – маленький шаг к миру без мусора» направлен на уменьшение количество пластиковых пакетов в пользу многоразовых использование тканевых сумок.