Парковки у Рижского и Курского вокзалов модернизируют

С 28 ноября парковки у Рижского и Курского вокзалов станут удобнее, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Там планируют убрать шлагбаумы, чтобы избежать очередей на въезде и выезде с парковки, а также сделать зоны kiss&ride у входов в здания вокзалов.

телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Кроме того, там организуют отдельные зоны для стоянки такси и приведут в порядок городские парковки.

телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Отмечается, что Рижский и Курский вокзалы являются одними из самых крупных транспортных узлов в столице. Ежедневный пассажиропоток Курского вокзала – 55 тысяч человек, а на парковку за день заезжают до 5 тысяч автомобилей.