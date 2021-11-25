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Парковки у Рижского и Курского вокзалов модернизируют

Москва24
1 час назад

С 28 ноября парковки у Рижского и Курского вокзалов станут удобнее, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Парковки у Рижского и Курского вокзалов модернизируют
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

Там планируют убрать шлагбаумы, чтобы избежать очередей на въезде и выезде с парковки, а также сделать зоны kiss&ride у входов в здания вокзалов.

телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Кроме того, там организуют отдельные зоны для стоянки такси и приведут в порядок городские парковки.

телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Отмечается, что Рижский и Курский вокзалы являются одними из самых крупных транспортных узлов в столице. Ежедневный пассажиропоток Курского вокзала – 55 тысяч человек, а на парковку за день заезжают до 5 тысяч автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Москве с 2013 года было оборудовано более 13 тысяч машино-мест, расположенных на бесплатных перехватывающих парковках.

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