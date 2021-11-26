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В Москве выявлено 3929 новых случаев COVID-19

Mos.ruиещё 1
1 час назад

В городе зафиксировано 3929 новых случаев COVID-19. За сутки госпитализированы 916 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 624 пациента. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В Москве выявлено 3929 новых случаев COVID-19
Фото: ТАССТАСС

При этом за последние сутки московские врачи вылечили еще 5136 пациентов. За все время пандемии выздоровели уже 1 755 581 человек. За сутки скончались 94 пациента с подтвержденным диагнозом «пневмония» и положительным результатом теста на коронавирус.

В Москве работает 71 пункт, где можно сделать бесплатный экспресс-тест на COVID-19. Они открыты в 38 центрах госуслуг «Мои документы», в 21 популярном общественном месте и торговых центрах и в семи транспортно-пересадочных узлах (ТПУ), а также в вестибюлях пяти станций метро. Пункты быстрой диагностики работают по графику учреждений, а в ТПУ и метро — ежедневно с 09:00 до 21:00.

Прививку от COVID-19 можно сделать по предварительной записи в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, а также без записи в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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