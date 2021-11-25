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Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

Российская Газетаиещё 2
2 часа назад

Некрасовка возглавила рейтинг районов с самым доступным жильем на вторичном рынке. Об этом говорится в исследовании компании "ИНКОМ-Недвижимость".

Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Составители рейтинга отмечают, что даже в дешевых локациях средняя стоимость "квадрата" за год существенно выросла. Однако жилье в Некрасовке все равно опережает всех по доступности - стоимость метра здесь составляет 193,9 тыс. рублей.

"В этом районе активно ведется жилищное строительство, и вторичный рынок регулярно пополняется предложением в новых домах - сейчас на продажу выставлены 600 квартир, и спрос стабилен; его вряд ли можно назвать депрессивным или аутсайдером, - считает руководитель аналитического центра Дмитрий Таганов. - Транспортная ситуация здесь улучшилась".

Второе место занимает район Бирюлево Западное со стоимостью "квадрата" 204,8 тыс. Соседнее Восточное Бирюлево на третьем месте - 205,7 тыс. рублей за "квадрат".

Новости Москвы,Дмитрий Таганов,Инком-Недвижимость,
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