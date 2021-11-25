Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

"В этом районе активно ведется жилищное строительство, и вторичный рынок регулярно пополняется предложением в новых домах - сейчас на продажу выставлены 600 квартир, и спрос стабилен; его вряд ли можно назвать депрессивным или аутсайдером, - считает руководитель аналитического центра Дмитрий Таганов. - Транспортная ситуация здесь улучшилась".