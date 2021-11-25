У метро «Коммунарка» появится надземный пешеходный переход

Его планируется возвести в рамках четвертого этапа строительства дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

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Надземный пешеходный переход появится недалеко от станции метро «Коммунарка». Москомархитектура уже одобрила соответствующий проект. Переход станет частью проектируемых дорог, которые в будущем соединят транспортно-пересадочный узел «Столбово» и улицу Поляны в Бутове.

«Переход призван в первую очередь создать новую пешеходную связь между двумя участками. Его планируется возвести в рамках четвертого этапа строительства дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Уверен, что он будет востребован местными жителями», — рассказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

Переход будет состоять из металлических ферм, окрашенных в белый цвет, с прозрачными вставками. Для пешеходов оборудуют три лестничных спуска. Ширина перехода составит четыре метра, а длина — около ста метров. Общая площадь постройки — около 1,5 тысячи квадратных метров.