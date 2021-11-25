Собянин заявил о невозможности отказа от реагентов зимой

Мэр Москвы Сергей Собянин в разговоре с РИА Новости заявил о том, что город полностью готов к предстоящей зиме. Он уточнил, что отказаться от использования реагентов нет возможности.

Фото: ГБУ «Автомобильные дороги» города Москвы ГБУ «Автомобильные дороги» города Москвы

Собянин объяснил, что без них городская транспортная система не будет функционировать.

По его словам, за последние годы в столице не происходило серьезных аварий в коммунальной сфере, а если такое случалось, то неполадки оперативно устраняли благодаря резервированию. «Все системы, десятки тысяч домов, сотни тысяч километров коммунальных сетей, энергетические предприятия в течение всего летнего периода, межсезонья готовились к тому, чтобы пройти зимний отопительный сезон. Я считаю, что они готовы, все работает в плановом режиме», — сказал мэр.

Он также отметил, что Москва является мировым лидером по уборке снега. В частности, технике приходится вывозить его, чтобы дать дорогу пешеходам и транспорту. При этом градоначальник уточнил, что европейцы привыкли дожидаться естественного таяния снега, не убирая его с улиц.