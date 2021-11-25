На станции метро заметили работающий буфет

«Первый раз вижу кафе в метро. Оказывается, оно не одно такое — есть еще на двух станциях!» — поделилась автор топика.

Многие отметили, что знали об этом заведении раньше и даже бывали в нем. «Этому кафе столько же лет, сколько станции. Только раньше вывески большой не было», — заявили в комментариях. Пользователи рассказали, что в советские времена в буфете метро продавались вкусные бутерброды, выпечка и кофе. Одна женщина сообщила, что в заведение можно пройти без оплаты входа в вестибюле станции, сообщив сотрудникам, что идешь в кафе.