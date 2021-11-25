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На станции московского метро заметили работающий буфет

Мослента
1 час назад

Фотография буфета, работающего в вестибюле станции «Арбатская» столичного метро, заинтересовала россиян. Снимок заведения выложили в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

На станции метро заметили работающий буфет
Фото:  Евгения Протасова / группа «МОСКВА МОЯ» в Facebook Евгения Протасова / группа «МОСКВА МОЯ» в Facebook

«Первый раз вижу кафе в метро. Оказывается, оно не одно такое — есть еще на двух станциях!» — поделилась автор топика.

Многие отметили, что знали об этом заведении раньше и даже бывали в нем. «Этому кафе столько же лет, сколько станции. Только раньше вывески большой не было», — заявили в комментариях. Пользователи рассказали, что в советские времена в буфете метро продавались вкусные бутерброды, выпечка и кофе. Одна женщина сообщила, что в заведение можно пройти без оплаты входа в вестибюле станции, сообщив сотрудникам, что идешь в кафе.

Пользователи вспомнили, что раньше буфеты работали на радиальной «Киевской» и «Библиотеке имени Ленина», но потом их закрыли. «А в Стамбуле почти на каждой станции есть кофейни и туалеты. Это очень удобно», — рассказал о заграничном опыте один из комментаторов.

Ранее россиян озадачило фото банкета на станции московского метро. Пользователи сети выдвинули разные версии по поводу того, почему люди на снимке устроили застолье на эскалаторе.

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