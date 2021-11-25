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Два жилых корпуса построят в Марфине по программе реновации

Москва24иещё 4
2 часа назад

В столичном районе Марфино по программе реновации построят два корпуса на 431 квартиру, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Два жилых корпуса построят в Марфине по программе реновации
Фото:  портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Корпуса возведут на улице Академика Королева. Они будут объединены одноэтажной подземной частью с одноуровневой парковкой. Также планируется построить одноэтажное нежилое здание, объединенное с жилыми корпусами колоннадой. В нем и на первых этажах корпусов разместятся помещения общественного назначения.

По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, в корпусах будет 92 однокомнатных, 286 двухкомнатных и 53 трехкомнатных квартиры.

"При этом в рамках проекта в домах будут оборудованы квартиры для маломобильных групп населения", – говорится в сообщении.

Наружные стены зданий облицуют фиброцементными панелями в составе сертифицированной фасадной системы с вентилируемым зазором. Территорию возле дома благоустроят и озеленят.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы в этом году по программе реновации под заселение было передано 1,3 тысячи квартир в девяти домах. Они имеют отделку, оснащены сантехникой и электрическими плитами.

Территории около домов благоустроены, также оборудованы площадки для детей и занятий спортом. Шесть домов находятся в Люблине и три – в Кузьминках. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что за четыре года реализации программы реновации в Москве построили и ввели в эксплуатацию два миллиона квадратных метров жилья.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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