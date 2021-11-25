3349 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

За минувшие сутки в столице выявили 3349 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 930 050 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

Фото: © РИАМО, Пелагия Тихонова © РИАМО, Пелагия Тихонова

В городе идет масштабная вакцинация населения от Covid-19. На сегодняшний день сделать прививку можно в поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе наблюдается резкое падение заболеваемости Covid-19 в течение последних 3 недель.

Также заболеваемость и госпитализация пациентов с коронавирусом уменьшились в мегаполисе в 2 раза от пиковых значений последней волны.