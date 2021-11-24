В Москве отремонтируют 58 центров "Мои документы"

В Москве обновят 58 центров госуслуг "Мои документы", в девяти из них проведут капитальный ремонт, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Она отметила, что посещение офисов госуслуг должно вызывать у москвичей позитивные эмоции, поэтому столичные власти стремятся постоянно повышать качество обслуживания, а также совершенствовать их помещения.

"Учитываем все нюансы и тот факт, что к нам приходят совершенно разные категории граждан: жители старшего поколения, маломобильные граждане, родители с маленькими детьми. Поэтому мы делаем еще один шаг в развитии инфраструктуры офисов "Мои документы" – 58 центров госуслуг обновят в рамках масштабных ремонтных работ", – заявила Ракова.

Капитальный ремонт планируется провести в девяти офисах "Мои документы", обслуживающих районы Кунцево и Можайский, Москворечье-Сабурово, Ивановское, Печатники, Свиблово, Проспект Вернадского, Хорошево-Мневники, Фили-Давыдково, Южное Медведково. Еще в 36 центрах отремонтируют входные группы, адаптировав их под нужды маломобильных граждан.

Также в 13 офисах установят узлы учета потребляемых коммунальных ресурсов.

"Офисы "Мои документы" – значимая часть инфраструктуры города. Именно поэтому важно проводить работы по своевременному капитальному ремонту и перепрофилированию помещений под новые центры в целях повышения их безопасности и доступности для всех категорий граждан, а также улучшения условий труда сотрудников", – сказал глава департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев.

По его словам, с 2015 по 2020 год комплекс городского хозяйства Москвы отремонтировал уже 126 офисов.