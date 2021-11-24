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Терминалы для оплаты проезда картой "Тройка" установили во всех автобусах в Новом Уренгое

ТАССиещё 1
1 час назад

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Новое терминальное оборудование для бесконтактной оплаты проезда картой "Тройка" появилось во всех автобусах Нового Уренгоя. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Терминалы для оплаты проезда картой "Тройка" установили во всех автобусах в Новом Уренгое
Фото: ТАССТАСС

"Новые бесконтактные терминалы для оплаты проезда установили во всех автобусах региона - они принимают все способы оплаты проезда, которые есть в регионе. Установка нового терминального оборудования - это первый шаг на пути к цифровизации транспорта в регионе. Билетная система на базе карты "Тройка" приносит очевидные результаты для региона, в первую очередь, конечно, удобство и выгоду для пассажиров", - приводятся в публикации слова руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.

Он добавил, что совместно с администрацией и перевозчиком города Новый Уренгой, а также партнером Сбербанком была проведена большая работа по внедрению новой билетной системы на базе карты "Тройка". Отказ от бумажных билетов и чеков экономит время пассажиров при посадке и сокращает потребление бумаги.

С 1 октября 2021 года в общественном транспорте Нового Уренгоя началось поэтапное внедрение новой билетной системы компании "СберТройка". Первым этапом стало обновление операционной системы и обеспечение работы действующих в регионе карт школьников и студентов, а с ноября - запуск приема оплаты проезда по карте "Тройка". Теперь жители Нового Уренгоя могут самостоятельно произвести оплату проезда на современном оборудовании.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
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