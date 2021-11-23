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В Музее Москвы открылась выставка о Капотне

Мослента
1 час назад

17 ноября в рамках проекта «Москва без окраин» в Музее Москвы открылась бесплатная выставка, посвященная району Капотня. Подробности появились на официальном сайте учреждения.

В Музее Москвы открылась выставка о Капотне
Фото:  Музей Москвы Музей Москвы

Капотня — вошедший в состав Москвы в 1960 году индустриальный район на окраине столицы. На его территории находится Московский нефтеперерабатывающий завод, жилые кварталы и зоны отдыха, в том числе реконструированная набережная. По словам организаторов экспозиции, Капотня представляет собой «уникальную модель построения локальной идентичности».

Местные жители рассказывают, что все обитатели района знакомы друг с другом. Поэтому на выставке большое внимание уделили историям и воспоминаниям. Одна часть экспозиции полностью собрана жителями и включает в себя семейные реликвии и предметы быта, связанные с Капотней.

В подготовке выставки участвовали современные художники. На экспозиции можно увидеть видеозарисовку о жизни местных пенсионеров от художника-документалиста Натальи Касьяновой и послушать аудиоинсталляцию, посвященную звукам района, от саунд-художника Олега Макарова. Кроме того, художники школы «Свободные мастерские» создали небольшой стрит-арт-проект.

Ранее стало известно, что вход в столичные музеи по QR-коду сохраняется на неопределенный срок.

Новости Москвы,Олег Макаров,
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