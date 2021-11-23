На Поклонной горе появится гигантский елочный шар

Гигантский ёлочный шар высотой 20 метров монтируют на Поклонной горе. Сообщается, что по традиции он украсит Кутузовский проспект зимой. Завершить монтаж планируется в ближайшие дни.
Высота шара составляет 20 м, диаметр – 17 м, а вес – 35 т. Он состоит из 176 тыс. светодиодов. Внутри будет световое шоу с музыкальным сопровождением.
Напомним, к Новому году на Поклонной горе и Кутузовском проспекте установят более 60 световых конструкций. Среди них — 25-метровая ель, объемные танцующие фигуры, световые деревья и звезды. У Триумфальной арки появятся световые фигуры Деда Мороза и Снегурочки.