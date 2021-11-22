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Движение по Волоколамскому тоннелю перекрыли до утра вторника

Москва24
42 минуты назад

Движение по Волоколамскому тоннелю в Москве перекрыли до утра вторника, 23 ноября. Об этом информирует департамент транспорта города. Как отмечается в телеграм-канале Дептранса, ограничения связаны с ремонтными работами.

Движение по Волоколамскому тоннелю перекрыли до утра вторника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Перекрытия организованы по обоим направлениям: и в центр, и в область", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Там попросили водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.

В предыдущий раз движение по Волоколамскому тоннелю перекрывали в ночь с 17 на 18 ноября. Причиной также назывались ремонтные работы.

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