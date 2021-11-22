Москвичи назвали размер желаемой пенсии

Москвичи назвали желаемой пенсией ежемесячную выплату минимум в 48 тысяч рублей. Такую цифру опубликовали в исследовании портала Superjob, передает «Российская Газета».

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Размер желаемой пенсии у жителей столицы оказался больше, чем в других крупных городах. К примеру, в Санкт-Петербурге эта сумма составила 47 тысяч рублей. Самые низкие показатели выявили у жителей Кирова — в этом городе достойной пенсией назвали 39 тысяч рублей.

Отмечается, что респонденты старше 45 лет называли более высокие суммы, чем участники опроса младше 24 лет. При этом россияне с высоким доходом ожидали получать на пенсии больше, чем жители страны с более низкой зарплатой.

При этом только 24 процента россиян заявили, что собираются жить только на пенсионные доходы. Еще 28 процентов собираются продолжать работать в пожилом возрасте,еще 14 процентов собираются использовать сбережения.