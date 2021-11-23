Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Волоколамского шоссе после реконструкции. Сообщается, что на северо-западе Москвы открыли движение по мосту через реку Сходню, который построили в рамках реконструкции Волоколамского шоссе.

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«Старый мост 1937 года постройки морально и физически уже устарел <…> Построен новый современный мост, в каждом направлении пять полос — последняя точка в реконструкции Волоколамки», — заявил Сергей Собянин.

Он также отметил, что проделанная работа на этом участке существенно повысит пропускную способность не только Волоколамского шоссе, но и прилегающих улиц. Помимо моста, открыли около 1,5 км дорог, в том числе основной ход и дублеры Волоколамского шоссе.