Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Волоколамского шоссе после реконструкции. Сообщается, что на северо-западе Москвы открыли движение по мосту через реку Сходню, который построили в рамках реконструкции Волоколамского шоссе.
«Старый мост 1937 года постройки морально и физически уже устарел <…> Построен новый современный мост, в каждом направлении пять полос — последняя точка в реконструкции Волоколамки», — заявил Сергей Собянин.
Он также отметил, что проделанная работа на этом участке существенно повысит пропускную способность не только Волоколамского шоссе, но и прилегающих улиц. Помимо моста, открыли около 1,5 км дорог, в том числе основной ход и дублеры Волоколамского шоссе.
Напомним, первым шагом к улучшению движения на Волоколамском шоссе стало строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в составе Северо-Западной хорды — он стал крупнейшим в Москве. Реконструкцию шоссе разделили на семь участков с учетом масштабов и сложности проекта. На шести из них работы успешно завершены.