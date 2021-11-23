В Москве выявлено 2 749 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 2 749 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие 24 часа госпитализировали 975 человек, на ИВЛ находятся 669 пациентов. От последствий коронавируса за сутки скончались 96 человек.

"В городе выздоровел еще 5 351 пациент после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 739 891", – говорится в сообщении.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией коронавируса необходима вакцинация.

За минувшие сутки в России подтвердили 33 996 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 400 835 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста

наблюдается в Калмыкии, Москве, Санкт-Петербурге и на Алтае.