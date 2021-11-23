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В Москве выявлено 2 749 новых случаев COVID-19

Москва24иещё 24
2 часа назад

В Москве выявили 2 749 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В Москве выявлено 2 749 новых случаев COVID-19
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

За минувшие 24 часа госпитализировали 975 человек, на ИВЛ находятся 669 пациентов. От последствий коронавируса за сутки скончались 96 человек.

"В городе выздоровел еще 5 351 пациент после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 739 891", – говорится в сообщении.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией коронавируса необходима вакцинация.

За минувшие сутки в России подтвердили 33 996 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 400 835 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста

наблюдается в Калмыкии, Москве, Санкт-Петербурге и на Алтае.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что у коронавируса есть три сценария развития. В частности, коронавирус может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус".

Новости Москвы,Владислав Жемчугов,
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