Собянин рассказал о московской заявке на проведение Экспо-2030

В случае победы России, выставка в Москве пройдет в 2030 году. По словам мэра, от победы Москвы в конкурсе претендентов выиграют и жители столицы. Для проведения выставки будет построена новая площадка. Кроме того, недалеко от аэропорта Внуково, на территории ТиНАО, возведут современный комплекс. Он сможет принять посетителей выставки со всего мира.