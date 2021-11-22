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Москвичей предупредили о гололедице

Москва24иещё 1
1 час назад

Гидрометцентр России предупредил москвичей о повышенном уровне погодной опасности из-за гололедицы.

Синоптики предупредили о гололедице в столице
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самаринпортал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Погода потенциально опасна. Период предупреждения – до 12:00 24 ноября. Гололедица", – уточнили синоптики.

Ранее аналогичное предупреждение распространил Минтранс Московской области. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию из-за гололедицы в регионе.

Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков, начало текущей недели в Москве и области будет холодным, однако к концу ожидается сильное потепление, которое помешает установиться постоянному снежному покрову.

Новости Москвы,Александр Синенков,Минтранс РФ,
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