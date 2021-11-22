Синоптики предупредили о гололедице в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ранее аналогичное предупреждение распространил Минтранс Московской области. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию из-за гололедицы в регионе.

Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков, начало текущей недели в Москве и области будет холодным, однако к концу ожидается сильное потепление, которое помешает установиться постоянному снежному покрову.