Названы самые дешевые арендные квартиры в Москве

Плата за самую доступную съемную квартиру в Москве достигла 30 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании рынка компании "ИНКОМ-Недвижимость" по итогам октября.

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За такую сумму можно арендовать "однушку" в Головинском районе, полностью укомплектованную мебелью и бытовой техникой. Метро "Водный стадион" находится в 10 минутах ходьбы.

На втором месте оказалась квартира в Южном Бутове, в пешей доступности от метро "Бунинская аллея". Аренда обойдется в 33 тысячи рублей, но при этом стоит отметить, что квартира сдается впервые, ее состояние близко к идеальному.

Столько же стоит аренда квартиры, занявшей третье место по доступности. Она расположена в пятиэтажке в 15 минутах пешком от метро "Щелковская". Сдается квартирантам без детей и животных.