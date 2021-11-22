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Названы самые дешевые арендные квартиры в Москве

Российская Газетаиещё 1
1 час назад

Плата за самую доступную съемную квартиру в Москве достигла 30 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании рынка компании "ИНКОМ-Недвижимость" по итогам октября.

Названы самые дешевые арендные квартиры в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За такую сумму можно арендовать "однушку" в Головинском районе, полностью укомплектованную мебелью и бытовой техникой. Метро "Водный стадион" находится в 10 минутах ходьбы.

На втором месте оказалась квартира в Южном Бутове, в пешей доступности от метро "Бунинская аллея". Аренда обойдется в 33 тысячи рублей, но при этом стоит отметить, что квартира сдается впервые, ее состояние близко к идеальному.

Столько же стоит аренда квартиры, занявшей третье место по доступности. Она расположена в пятиэтажке в 15 минутах пешком от метро "Щелковская". Сдается квартирантам без детей и животных.

Остальные вошедшие в топ доступности квартиры не намного дороже - месячные ставки составляют 34-35 тысяч рублей.

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