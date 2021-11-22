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Синоптики предупредили о резких перепадах давления в Москве ночью

Москва24иещё 12
1 час назад

В ночь с 22 на 23 ноября в столичном регионе ожидаются резкие перепады атмосферного давления, сообщает портал "Метеоновости". В столице к вечеру давление подрастет на 7 единиц, превысив норму для последних дней ноября.

Москвичей предупредили о резких перепадах давления
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванкопортал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За сутки перепад давления в Москве и по области составит около 15 единиц. Кроме того, в городе усилится северо-западный ветер. Его порывы будут достигать 12–15 метров в секунду. Синоптики предупредили, что перепады давления могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил жителей Москвы о резком повышении атмосферного давления во вторник, 23 ноября. Оно возрастет до 750 миллиметров ртутного столба.

К концу текущей недели в столице ожидается оттепель. К среде над городом появится облачность. В четверг температура воздуха повысится до 0 градусов, что принесет с собой мокрый снег в ночное время. К воскресенью температура воздуха ожидается в пределах 0 – плюс 1 градуса. При этом в ближайшие дни будет морозно – по ночам до минус 5 – минус 7 градусов.

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