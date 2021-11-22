Москвичей предупредили о резких перепадах давления

В ночь с 22 на 23 ноября в столичном регионе ожидаются резкие перепады атмосферного давления, сообщает портал "Метеоновости". В столице к вечеру давление подрастет на 7 единиц, превысив норму для последних дней ноября.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За сутки перепад давления в Москве и по области составит около 15 единиц. Кроме того, в городе усилится северо-западный ветер. Его порывы будут достигать 12–15 метров в секунду. Синоптики предупредили, что перепады давления могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил жителей Москвы о резком повышении атмосферного давления во вторник, 23 ноября. Оно возрастет до 750 миллиметров ртутного столба.