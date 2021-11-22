Три станции салатовой ветки метро планируют ввести до конца 2023 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы активно ведем строительство столичной подземки. Сегодня произошло знаменательное событие: на трех станциях салатовой ветки завершена проходка тоннелей метро», – сказал Сергей Собянин.
Сегодня сразу три метрощита завершили проходку на участке Люблинско-Дмитровской линии. Далее будет выполнено обустройство котлованов для станций «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».
Новый участок Люблинско-Дмитровской линии улучшит доступность районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный. Жители смогут экономить до 20 минут при поездках по городу.
Напомним, самый масштабный проект в истории метростроения в России и мире на сегодня – Большая кольцевая линия (БКЛ). Ее длина составит 70 км, в нее войдет 31 станция. Она разгрузит действующие станции внутри кольца и Кольцевую линию подземки.