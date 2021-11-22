Три станции салатовой ветки метро планируют ввести до конца 2023 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Мы активно ведем строительство столичной подземки. Сегодня произошло знаменательное событие: на трех станциях салатовой ветки завершена проходка тоннелей метро», – сказал Сергей Собянин.

Сегодня сразу три метрощита завершили проходку на участке Люблинско-Дмитровской линии. Далее будет выполнено обустройство котлованов для станций «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».

Новый участок Люблинско-Дмитровской линии улучшит доступность районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный. Жители смогут экономить до 20 минут при поездках по городу.