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Три станции салатовой ветки метро планируют ввести до конца 2023 года

Москва меняетсяиещё 10
41 минуту назад

Три станции салатовой ветки метро планируют ввести до конца 2023 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Три станции салатовой ветки метро планируют ввести до конца 2023 года
Фото: Москва меняетсяМосква меняется

«Мы активно ведем строительство столичной подземки. Сегодня произошло знаменательное событие: на трех станциях салатовой ветки завершена проходка тоннелей метро», – сказал Сергей Собянин.

Сегодня сразу три метрощита завершили проходку на участке Люблинско-Дмитровской линии. Далее будет выполнено обустройство котлованов для станций «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».

Новый участок Люблинско-Дмитровской линии улучшит доступность районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный. Жители смогут экономить до 20 минут при поездках по городу.

Напомним, самый масштабный проект в истории метростроения в России и мире на сегодня – Большая кольцевая линия (БКЛ). Ее длина составит 70 км, в нее войдет 31 станция. Она разгрузит действующие станции внутри кольца и Кольцевую линию подземки.

Новости Москвы,Строительство,Сергей Собянин,
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