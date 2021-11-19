Выставка художника Романа Тыртова откроется в "Зарядье" 23 ноября

Выставка "Эрте. Фантазия длиною в век", посвященная художнику-эмигранту, представителю стиля ар-деко Роману Тыртову (более известному под псевдонимом Эрте), откроется в Старом Английском дворе парка "Зарядье" в Москве с 23 ноября. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе парка.

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"В Старом Английском дворе парка "Зарядье" 23 ноября открывается выставка, посвященная Роману Тыртову (Эрте) - русскому дизайнеру, художнику, скульптору, одному из известнейших мировых представителей стиля ар-деко, прожившему почти 100 лет (1892-1990). "Эрте. Фантазия длиною в век" продолжит цикл моновыставок проекта "Подклет", которые проходят в белокаменном подклете, сохранившем кладку XVI века. Центральный объект выставки - скульптура "Византия", созданная Эрте в 1988 году. Рядом с ней будет показана оцифрованная версия одноименной картины 1985 года, элементы которой "оживили" при помощи моушн-дизайна", - отметили в пресс-службе.

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В скульптуре и картине наиболее полно выражены все главные стороны творчества Эрте: любовь к древним цивилизациям, "Русским сезонам" и ар-деко.

"В этой работе значимо и то, что Эрте любил обращаться к теме древних цивилизаций, часто ссылался на античность, придумывал необычных персонажей наподобие жриц, азиатских цариц. Художник романтизировал архаику. В то же время изящные плавные формы скульптуры напоминают иконописные - в этой работе много русского, она отражает впечатления детства и юности Эрте", - сказал куратор выставки Никита Лукинский.

На выставке будут представлены оцифрованные легендарные обложки, созданные художником для Harper's Bazaar в начале XX века. Оригиналы хранятся в частных коллекциях галереи "Метрополитан" (Москва) и галереи The Personal (Москва). Мультимедийная часть также включает видеокомментарии куратора выставки Никиты Лукинского и искусствоведа Армена Апресяна. Они расскажут о том, как на Эрте в детстве повлияла опера "Садко" в Мариинском театре, что вдохновило его в сказочных павильонах Всемирной выставки 1900 года и "Русских сезонах". Посетители услышат об истории сотрудничества художника с модельером Полем Пуаре, узнают, над какими фильмами Эрте работал в голливудской студии Metro-Goldwyn-Mayer, что создавал для Гранд-опера, кабаре Лидо и театра "Батаклан" в Париже, а также для Королевского оперного театра в Лондоне.