Канадское шоу «Щелкунчик» покажут в Москве

Канадская компания Storywall Entertaintment с 16 декабря по 16 января 2022 года приглашает москвичей и гостей столицы на премьеру иммерсивного мультисенсорного шоу «Щелкунчик», которая пройдет в демонстрационном зале ГУМа.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам организаторов, идея сделать иммерсивное мультисенсорное шоу, в котором бы сочетались 3D-анимация, балет и высокие технологии, пришла к ним во время затяжного локдауна.

Зрители увидят необычное высокотехнологичное прочтение истории по мотивам сказки Гофмана и балета Чайковского. В проекте приняли участие артисты Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин.

Новогодний праздник начнется уже со входа, где ожившие герои сказок встретят гостей в стенах «волшебного города».

Зрители окажутся в таинственном мире Гофмана — сказочный театр, который приоткроет двери в иллюзорный мир писателя, погрузит в атмосферу рождественской сказки и познакомит с главными героями новогодней истории.

В большом проекционном зале на огромных экранах состоится показ представления с 3D-анимацией. Изображение будет настолько реалистичным, что покажется, будто все зрители вместе с Мари и Щелкунчиком попали в параллельную реальность, где ожили куклы и цветы, мыши и мышиный король, сахарные феи и оловянные солдатики.

В роли Мари и волшебного принца снялись одни из лучших артистов балета России: ведущая солистка Большого театра Элеонора Севенард и премьер Большого Денис Родькин. Финалом иммерсивной истории станет знаменитое адажио в их исполнении.

В завершение шоу зрители вновь попадут в «волшебный город», где смогут провести время в компании героев, сфотографироваться в тематических костюмах сказки и приобрести памятные подарки.