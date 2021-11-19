В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Канадское шоу «Щелкунчик» покажут в Москве

Вечерняя Москваиещё 1
49 минут назад

Канадская компания Storywall Entertaintment с 16 декабря по 16 января 2022 года приглашает москвичей и гостей столицы на премьеру иммерсивного мультисенсорного шоу «Щелкунчик», которая пройдет в демонстрационном зале ГУМа.

Канадское шоу «Щелкунчик» покажут в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам организаторов, идея сделать иммерсивное мультисенсорное шоу, в котором бы сочетались 3D-анимация, балет и высокие технологии, пришла к ним во время затяжного локдауна.

Зрители увидят необычное высокотехнологичное прочтение истории по мотивам сказки Гофмана и балета Чайковского. В проекте приняли участие артисты Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин.

Новогодний праздник начнется уже со входа, где ожившие герои сказок встретят гостей в стенах «волшебного города».

Зрители окажутся в таинственном мире Гофмана — сказочный театр, который приоткроет двери в иллюзорный мир писателя, погрузит в атмосферу рождественской сказки и познакомит с главными героями новогодней истории.

В большом проекционном зале на огромных экранах состоится показ представления с 3D-анимацией. Изображение будет настолько реалистичным, что покажется, будто все зрители вместе с Мари и Щелкунчиком попали в параллельную реальность, где ожили куклы и цветы, мыши и мышиный король, сахарные феи и оловянные солдатики.

В роли Мари и волшебного принца снялись одни из лучших артистов балета России: ведущая солистка Большого театра Элеонора Севенард и премьер Большого Денис Родькин. Финалом иммерсивной истории станет знаменитое адажио в их исполнении.

В завершение шоу зрители вновь попадут в «волшебный город», где смогут провести время в компании героев, сфотографироваться в тематических костюмах сказки и приобрести памятные подарки.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте шоу.

Новости Москвы,Элеонора Севенард,Денис Родькин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители