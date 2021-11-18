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Кремлевская елка не будет проводиться оффлайн в 2021 году

Вечерняя Москва
23 минуты назад

Детскую Новогоднюю елку в Кремле не будут проводить в связи с распространением коронавируса, однако малыши смогут увидеть представление по телевизору. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщила пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова.

Кремлевскую елку отменили
Фото: Ермаков Дмитрий / АГН «Москва»Ермаков Дмитрий / АГН «Москва»

— Будет создана телеверсия традиционной новогодней сказки, которая будет транслироваться в канун Нового года на детском телеканале «Карусель». Запись спектакля будет также проходить без зрителей, — уточнила она.

В прошлом году мероприятие также было доступно только в формате телевизионной записи.

При этом главную новогоднюю ель все же установят на Соборной площади в Кремле. Высота дерева составит 28 метров, передает РИА Новости.

Недавно сообщалось, что «ГУМ-Каток» и «ГУМ-Ярмарка» откроются на Красной площади в столице 29 ноября. Отмечается, что на первые четыре сеанса в будние дни все москвичи и гости столицы могут прийти бесплатно. В программу предстоящего сезона традиционно входят мастер-классы со звездами фигурного катания и других видов спорта. Так, например, каждую субботу на катке будет проходить урок от одного из лучших хоккеистов НХЛ Алексея Яшина.

Вход на каток будет осуществляться только по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от COVID-19.

Новости Москвы,Елена Крылова,Алексей Яшин,РИА Новости,
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