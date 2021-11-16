Новую карту «Тройка» посвятили современым площадкам для собак

Тематические карты "Тройка" в честь открытия собачьих площадок нового типа в московских районах можно приобрести в кассах Кольцевой линии столичного метрополитена и на станциях внутри нее. Об этом во вторник сообщается на сайте мэра Москвы.

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"Транспортная карта в честь создания в столице пилотных площадок нового типа для собак вышла ограниченным тиражом 10 тыс. экземпляров. Приобрести ее можно с 16 ноября в кассах Кольцевой линии Московского метрополитена и на станциях внутри нее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главным героем тематической карты стал пес по кличке Буся - подопечный центра реабилитации животных "Юна" и участник проекта "Хвосты и лапки" по поиску хозяев бездомным животным. Его анкета размещена на онлайн-платформе проекта.