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Деревья украсят стены детского сада в Коммунарке

Вечерняя Москваиещё 4
1 час назад

Будущий детский сад в Коммунарке, который будет рассчитан на 185 мест, украсят схематичными изображениями деревьев из металлических реек. Об этом рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Деревья украсят стены детского сада в Коммунарке
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвыmos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Детсад планируют возвести в составе нового ЖК на Скандинавском бульваре.

По словам архитектора, авторы проекта пытались реализовать в данном объекте идею «дома-сада». Она предполагает, что природа и мегаполис могут органично уживаться и гармонировать друг с другом.

Специалисты отделают стены учреждения ламелью и клинкерной плиткой.

Планировка детского сада и его территория удачно обыгрываются неровной поверхности участка земли, на котором объект расположен.

Пространство будет состоять из двух прямоугольныхы корпусов, которые будут соединяться за счет физкультурного зала.

В корпусах объекта можно будет найти психологический и логопедический кабинеты, большой пищевой блок и комнату для развивающих кружков.

На территории около сада появятся площадки для активного отдыха и амфитеатр, передали на официальном сайте мэра Москвы.

В понедельник, 15 ноября, в пресс-службе Мособлархитектуры со ссылкой на министра регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко сообщили, что в селе Ям городского округа Домодедово построят детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников.

Новости Москвы,Владислав Гордиенко,Сергей Кузнецов,
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