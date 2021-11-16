Деревья украсят стены детского сада в Коммунарке

Будущий детский сад в Коммунарке, который будет рассчитан на 185 мест, украсят схематичными изображениями деревьев из металлических реек. Об этом рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Детсад планируют возвести в составе нового ЖК на Скандинавском бульваре.

По словам архитектора, авторы проекта пытались реализовать в данном объекте идею «дома-сада». Она предполагает, что природа и мегаполис могут органично уживаться и гармонировать друг с другом.

Специалисты отделают стены учреждения ламелью и клинкерной плиткой.

Планировка детского сада и его территория удачно обыгрываются неровной поверхности участка земли, на котором объект расположен.

Пространство будет состоять из двух прямоугольныхы корпусов, которые будут соединяться за счет физкультурного зала.

В корпусах объекта можно будет найти психологический и логопедический кабинеты, большой пищевой блок и комнату для развивающих кружков.

На территории около сада появятся площадки для активного отдыха и амфитеатр, передали на официальном сайте мэра Москвы.