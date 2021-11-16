Деревья украсят стены детского сада в Коммунарке

Будущий детский сад в Коммунарке, который будет рассчитан на 185 мест, украсят схематичными изображениями деревьев из металлических реек. Об этом рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Детсад планируют возвести в составе нового ЖК на Скандинавском бульваре.
По словам архитектора, авторы проекта пытались реализовать в данном объекте идею «дома-сада». Она предполагает, что природа и мегаполис могут органично уживаться и гармонировать друг с другом.
Специалисты отделают стены учреждения ламелью и клинкерной плиткой.
Планировка детского сада и его территория удачно обыгрываются неровной поверхности участка земли, на котором объект расположен.
Пространство будет состоять из двух прямоугольныхы корпусов, которые будут соединяться за счет физкультурного зала.
В корпусах объекта можно будет найти психологический и логопедический кабинеты, большой пищевой блок и комнату для развивающих кружков.
На территории около сада появятся площадки для активного отдыха и амфитеатр, передали на официальном сайте мэра Москвы.
В понедельник, 15 ноября, в пресс-службе Мособлархитектуры со ссылкой на министра регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко сообщили, что в селе Ям городского округа Домодедово построят детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников.