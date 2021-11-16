Дом на 346 квартир построят в Перово по программе реновации

Согласована проектная документация на строительство дома по программе реновации на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

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«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: ул. 3-я Владимирская, земельный участок 23, район Перово, Восточный административный округ Москвы», - говорится в сообщении.

Как пояснил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, слова которого приводятся в сообщении, в рамках программы реновации специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства жилого пятисекционного дома с одноуровневой подземной автостоянкой в районе Перово. «В доме запроектировано 346 квартир, а именно: 70 однокомнатных, 210 двухкомнатных и 66 трехкомнатных. На первом этаже здания появятся помещения общественного назначения», - уточнил Леонов.

Отмечается, что наружные стены первого этажа и цоколь здания облицуют керамическим кирпичом в составе сертифицированной фасадной системы с вентилируемым зазором, а стены второго этажа и выше - трехслойными стеновыми панелями с облицовкой из керамического кирпича. Также программа реновации предполагает полную внутреннюю отделку квартир. Кроме того, для удобства жильцов запроектирована подземная автостоянка. Въезд и выезд автомобилей на подземный этаж предусмотрен по однопутной закрытой рампе, оборудованной светофорами. Контроль въезда будет осуществляться с помощью видеонаблюдения из помещения охраны.